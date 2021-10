UFFICIALE – I convocati del Napoli. Bentornato Ghoulam come anticipato da mister Spalletti

Il Napoli domani alle ore 18,00 affronterà la Fiorentina per la settima giornata di campionato, la gara si giocherà allo stadio Franchi. Nella lista c’è il ritorno di Ghoulam, come anticipato in conferenza stampa da mister Luciano Spalletti. Ancora assente per infortunio solo Lobotka.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

Fonte: sscnapoli.it