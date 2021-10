Tennis Napoli Cup, sorteggiato il tabellone di qualificazione

Tennis Napoli Cup, sorteggiato il tabellone delle qualificazioni delle Tennis Napoli Cup, domani il primo turno con otto incontri in programma dalle ore 10 e ben nove azzurri al via. Tennis Napoli Cup, domani alle 10 via agli otto incontri del torneo di qualificazione, validi per i primo turno. Sul campo centrale Carlo D’Avalos esordirà l’azzurro Ocleppo contro Braynin (Ucraina) mentre sul campo Fabrizio Gasparini, Maestrelli affronta in un derby tutto italiano Passaro. A seguire scenderanno in campo anche gli altri italiani Bastia, Brancaccio, Miceli, Forti, Peluso, Virgili. Lunedì si giocheranno poi gli ultimi quattro incontri che determineranno i quattro tennisti qualificati al tabellone principale, che prenderà il via sempre lunedì.

Fonte: Ufficio stampa Mariagrazia Ciotola