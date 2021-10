Nell’anticipo della 7a giornata di Serie A la Salernitana cerca i primi punti in classifica contro un Genoa ostico che arriva dal pari casalingo contro l’Hellas.

PRIMO TEMPO

Partita a ritmi bassi nel primo tempo con il Genoa che attacca e la Salernitana si difende bene nella propria metà campo. Al 21′ prima conclusione di Simy che si gira bene in area e calcia, ma è facile la parata di Sirigu che blocca. Al 32′ grande occasione per la Salernitana con M.Coulibaly, crossa al centro e trova Kastanos che calcia al volo di sinistro ma il pallone finisce alto. Al 34′ ancora Kastanos si libera bene in area e calcia all’angolo, ma è bravo Sirigu a respingere in tuffo. Alla fine del primo tempo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci prova subito la Salernitana, Di Tacchio ci prova subito dalla distanza e la conclusione del centrocampista esce di poco fuori. Al 54′ il Genoa ha l’occasione per sbloccarla: Kallon crossa dalla destra, mette al centro per Tourè che spara alto sopra la porta difesa da Belec. Al 64′ Kallon si libera dalla destra e calcia, grande risposta di Belec. Al 66′ la Salernitana sblocca la gara. Dalla bandierina stacca di testa Djuric e batte Sirigu. 1-o. Al 72′ la Salernitana sfiora il raddoppio, Bonazzoli appoggia per Di Tacchio che di sinistro colpisce il palo esterno. Al 79′ il Genoa sfiora il pari con Cambiaso, ma è bravo Belec a chiudere lo specchio. Al 91′ grande punizione di Rovella, ma Belec risponde con una super parata e mette in angolo. Al 90′ è 1-0 per la Salernitana

TABELLINO

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri(81’Jaroszynski); M. Coulibaly(45’Obi), Kastanos, L. Coulibaly(37’Di Tacchio); Ribery; Gondo(61’Bonazzoli), Simy(61’Djuric).

A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Di Tacchio, Zortea, Obi, Kechrida, Bogdan, Vergani. All. Castori.

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito(63’Ghiglione); Sabelli(57’Fares), Badelj, Touré(73’Pandev), Cambiaso; Rovella; Kallon, Bianchi.(57’Ekuban) A disposizione: Semper, Marchetti, Melegoni, Behrami, Vasquez, Ghiglione, Pandev, Bianchi, Azevedo, Serpe, Fares, Galdames. All. Ballardini. STADIO: Arechi, Salerno. ARBITRI:Mariani, Valeriani – Marchi, IV: Massimi, VAR: Irrati, AVAR: Mondin.

RETI: 66’Djuric(S),

NOTE: Ammonito Maksimovic(S), Cambiaso(G), Gyomber(S), Ribery(S)

Rec: +4, +5.

A cura di Antonio Bisesti.