Sei macigni che gridano vendetta, Dragowski non ha dimenticato l’ultima gara con gli azzurri

Sei macigni, ancora lì a gridare vendetta. Dragowski infatti l’ultima volta che ha affrontato il Napoli ha incassato sei reti che sono anche il peggior passivo mai subito dal portiere polacco nel nostro campionato, sia con la maglia della Fiorentina che con quella dell’Empoli. Era il gennaio 2021 e la formazione partenopea ha fatto quel punteggio tennistico che è ancora una ferita aperta. Nel girone di ritorno pure allo stadio Artemio Franchi i viola sono stati sconfitti, per 2-0, ma in porta in quell’occasione c’era Pietro Terracciano per un problema fisico del collega. Ecco perché domani è la prima volta in cui Dragowski può “vendicarsi” e alzare un vero e proprio muro fatto di rabbia e orgoglio. Ilaria Masini (CdS)