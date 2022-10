Salvione: “Spalletti è l’artefice della rinascita del Napoli, rispetto a Gattuso ha portato i calciatori ad un altro livello”

“La sconfitta con lo Spartak Mosca è stata un incidente di percorso, causata da un errore di un singolo, Mario Rui – queste le parole di Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Raffaele Ciccarelli, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Nella prima mezz’ora ho avuto la sensazione che il Napoli potesse stare anche sul 3 a 0 senza alcun tipo di problema, è chiaro che la partita sia cambiata dopo quell’episodio. Non mi sembra di aver intercettato, comunque, segnali di cedimento della squadra. Ho letto anche analisi negative su Spalletti ma mi sembra di poter dire che Luciano, oltre ad essere l’allenatore del mese, sia anche l’artefice della rinascita di questa squadra. Rispetto a Gattuso ha coinvolto maggiormente i calciatori e li ha portati a rendere tutti, o quasi, ad un livello molto alto. L’altro elemento chiave è la sua capacità di leggere le partite in corso e fare sempre i cambi giusti. Mi aspetto una grande partita contro la rivelazione del campionato, la Fiorentina, quest’ultima sarà sicuramente un osso duro. Salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire Lozano dal 1’ al posto di Politano, mentre l’ex Inter sarà l’arma in più a partita in corso. Occhio a Dries Mertens in panchina. Gli azzurri, comunque, dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1: Ospina; Mario Rui, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo in difesa; Anguissa, Fabian i due in mediana; Insigne, Zieliński, Lozano dietro Osimhen.