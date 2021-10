Retroscena Bertoni: “Per “colpa” di Allodi e Bianchi non vinsi lo scudetto a Napoli”

Lo ha dichiarato Bertoni ai microfoni de Il Mattino (Qui l’intervista integrale):

«Litigai con Bianchi e con Allodi e andai via proprio l’anno in cui gli azzurri poi lo vinsero. Ma anche il campionato del 1982, quello del gol annullato a Graziani per un fallo che non ho mai commesso sul portiere del Cagliari, mi resta sullo stomaco. D’altronde, il tricolore non era nel mio destino: mi voleva Dino Viola alla Roma proprio nell’estate del mondiale spagnolo e nel 1984 il Verona. Ma io preferii il Napoli: c’erano Maradona, Bagni».