Primo anno sfortunato di Osimhen: il nigeriano vuole essere protagonista in questa stagione

Secondo anno a Napoli di Osimhen, sfortunata la prima stagione con l’infortunio alla spalla accusato a novembre con la nazionale nigeriana che lo costrinse a lungo a stare fuori: riuscì a giocare con continuità solo gli ultimi tre mesi e in totale realizzò dieci gol in campionato. Quest’anno è ripartito fortissimo, subito grande protagonista già nelle amichevoli estive, contro il Bayern Monaco segnò una doppietta nel 3-0 degli azzurri all’Allianz Arena (in totale ha segnato 8 reti in precampionato). Una grande voglia di lasciare il segno, Victor ha 24 anni ed è il presente e il futuro del Napoli: il trascinatore degli azzurri con i suoi scatti a ripetizione, la caparbietà nel riconquistare il pallone andando in pressing sui difensori e sul portiere avversario: contro la Fiorentina proverà ancora a fare la differenza. Fonte: Il Mattino.