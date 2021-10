Osimhen è nella lista dei desideri del Real Madrid

Il Real Madrid di Florentino Perez è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche precise: già forte, già esperto, giovane e con margini di crescita importanti per il bene del club, e Victor Osimhen è nella lista dei desideri del club spagnolo. Ma non è il primo in lista, infatti, l’obiettivo principe di Perez è Mbappé, che tra qualche mese potrebbe liberarsi a zero dal Paris Saint Germain di Messi e Neymar, subito dopo ci sarebbe Erling Haaland. Più indietro, appunto, Osimhen e anche il collega Dusan Vlahovic, che affronterà domani a Firenze con il Napoli.

Il Mattino