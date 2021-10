Maradona Jr: “Coppa d’Africa? Secondo me il vero problema sarebbe perdere Koulibaly”

Diego Maradona Junior, alla vigilia di Fiorentina-Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. “Da appassionato di calcio domani sera mi auguro una partita bella da vedere. Da tifoso del Napoli sono dell’idea che in un momento come questo non ci poteva essere trasferta peggiore di questa: per gli azzurri venire a Firenze dopo una sconfitta inaspettata sarà difficile. La Fiorentina quest’anno ha una buona squadra: ha messo dentro Nico Gonzalez che in poco tempo si è rivelato un giocatore fenomenale. Poi là davanti ha Vlahovic che sta crescendo, i centrocampisti erano già di livello e quest’anno il reparto è stato rinforzato, dietro c’è Quarta che sopperisce alla perdita di Pezzella. A mio modo di vedere la squadra viola non doveva lasciarsi scappare un difensore come lui. Il Napoli rispetto al passato ha solo Anguissa in più, ma ora c’è Osimhen a pieno regime: è come quando i bambini piccoli che giocano a calcio si affidano a quello più cresciuto che travolge gli altri. Diamo palla a Osimhen e andiamo ad abbracciarlo. Vlahovic o il nigeriano? Io personalmente amo giocare con due punte. Il serbo è uno dei pochi giocatori in Serie A che per me supera i 100 milioni di valutazione. Vlahovic è fisico, Osimhen ha invece lo scatto tipico del grande velocista. Uno sarà marcato dal difensore più forte del mondo, e anche Osimhen con Quarta ha un clientaccio. Io non vedo squadre più forti del Napoli, solo l’Inter per la profondità di rosa. Credo se la possano giocare per lo Scudetto.Coppa d’Africa? Secondo me il vero problema sarebbe perdere Koulibaly: rinunciare a lui significherebbe rinunciare al difensore più forte del mondo”.