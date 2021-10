Lozano-Osimhen-Insigne per violare la rete di Dragowski

Il portiere Dragowski della Fiorentina a Udine, nell’ultima uscita di campionato, ha lasciato per la prima volta in questo campionato la porta inviolata e ora vorrebbe superare l’esame Lozano-Osimhen-Insigne. Quest’ultimo in quel “famoso” 6-0 aveva realizzato una doppietta e lasciarlo a secco questa volta è uno dei desideri del “Drago”. Anche perché sempre il Napoli, con un’altra doppietta di Insigne, gli ha fatto male già nella stagione 2018-2019 quando alla prima giornata allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina ha incassato quattro reti perdendo per 4-3 in casa. Ma quel 6 rimane il numero più alto mai subito nella nostra serie A da Dragowski e ci e andato vicino soltanto il Milan, nel 2017-2018, all’ultima partita della stagione quando ne ha fatti cinque alla Fiorentina, sempre con il polacco in porta. Del resto il giocatore a Firenze è abituato a sfide difficili e alla necessità di dover sempre dimostrare qualcosa. Una fiducia da meritare in continuazione in una piazza spesso diffidente nei suoi confronti. A Udine però la scorsa settimana è stato decisivo e anche grazie alle sue parate la Fiorentina ha conquistato i tre punti, tanto che lo stesso presidente Rocco Commisso ieri ha voluto sottolineare la sua grande prestazione.

Ilaria Masini (CdS)