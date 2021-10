L’inizio il modo peggiore per iniziare: la svolta di Osimhen a Leicester

Il campionato cominciò per lui nel peggiore dei modi con l’espulsione dopo 23 minuti nella sfida contro il Venezia che lo costrinse a saltare per squalifica la partita successiva con il Genoa: rientrò contro la Juventus, grazie alla decisione della Corte d’Appello che gli annullò la seconda giornata di squalifica accogliendo il ricorso del club azzurro, giocando una buona partita anche se non riuscì a trovare la via del gol. La svolta nella notte di Leicester: una doppietta di pregevole fattura e importantissima che consentì al Napoli di conquistare il 2-2 in rimonta. Da quella partita in Inghilterra si è scatenato, aprendo il successo di Udine, firmando una doppietta con la Sampdoria e andando ancora a segno con due reti simili con Cagliari e Spartak Mosca. Fonte: Il Mattino.