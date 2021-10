La serie magica di Osimhen: due settimane da sogno

Sette gol nelle ultime cinque partite: sempre a segno Osimhen dalla notte della rimonta in Europa League a Leicester a quella dell’amarezza per il ko con lo Spartak Mosca passando per le tre sfide di campionato con Udinese, Sampdoria e Cagliari.

Victor dal 16 settembre non si è fermato più, un settebello calato in 15 giorni dal centravanti nigeriano che ora prima della sosta avrà la possibilità di allungare ancora la serie contro la Fiorentina. Un mese fantastico, a settembre tra i bomber europei solo Benzema del Real Madrid ha segnato lo stesso numero di gol (7). In formissima il numero 9 azzurro, ci ha provato fino all’ultimo a trascinare il Napoli contro lo Spartak Mosca sfidando palla al piede in velocità i difensori russi che per fermarlo si sono affidati spesso al fallo tattico: la rete è arrivata nel recupero ma non è bastata per evitare il primo ko stagionale degli azzurri. Ora l’occasione immediata del riscatto a Firenze contro i viola di Italiano che però rappresentano un ostacolo duro e sono partiti benissimo in campionato. Fonte: Il Mattino.