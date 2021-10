In vista di Firenze niente drammi post-Spartak ma la squadra fa una promessa a Spalletti

La sconfitta contro lo Spartak Mosca è stato il tema del giorno in casa Napoli, dove si sono analizzati gli errori e capire come rimediarli in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Niente drammi sia chiaro, anzi c’è voglia di riscatto in casa azzurra. La squadra ha fatto una promessa al tecnico di Certaldo, una prestazione con i fiocchi contro i viola di Vincenzo Italiano. Bisognerà tornare a riavere la compattezza difensiva che in campionato al momento si è visto, mentre in campo internazionale meno, visto le cinque reti subite. La gara del “Franchi” sarà un test per capire se gli errori sono stati dimenticati ed avere un approccio giusto contro un avversario che vorrà rovinare la festa alla capolista.

Fonte: Fabio Mandarini CdS