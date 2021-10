[Formazioni] Fiorentina/Napoli, Italiano punterà su Nastasic. Zielinski in vantaggio su Elmas

Domani allo stadio “Franchi”, fischio d’inizio alle ore 18,00, la Fiorentina sfiderà il Napoli per la settima giornata di campionato. Per la squadra viola allenata da Vincenzo Italiano, ci sono un paio di dubbi di formazione. In difesa Nastasic dovrebbe spuntarla su Martinez Quarta e Igor. A centrocampo Torreira è in vantaggio su Pulgar. In attacco spazio a Callejon, Vlahovic e Gonzales. Per Spalletti invece l’unico ballottaggio sarà a centrocampo: Zielinski dovrebbe essere il favorito rispetto ad Elmas. Per il resto Rrahamani in difesa e Lozano in attacco le possibili novità per Firenze.

Fonte: CdS