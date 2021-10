Fiorentina – Solo la rifinitura pomeridiana scioglierà un dubbio di Italiano

La Fiorentina prepara la sfida al Napoli di Spalletti. Mister Italiano valuta le condizioni dei suoi ragazzi. Ieri, come sottolinea il quotidiano La Nazione, durante la seduta di allenamento sono emersi dei problemi per Riccardo Saponara che ha lavorato a parte ed è in dubbio per domani. Solo durante la rifinitura di oggi, in programma alle 17:30, il tecnico sarà in grado di sciogliere gli ultimi dubbi sulla disponibilità dell’ex Empoli.

Per il resto, ancora due i dubbi di formazione: il primo riguarda il regista, dove Pulgar parte favorito su Torreira. L’altro è relativo al centrale di difesa che affiancherà Milenkovic nella classica linea a quattro. In vantaggio sugli altri sembra esserci Igor.

da fiorentinanews.com