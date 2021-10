Fiorentina/Napoli: Domani, in realtà, i dilemmi sono solo due

Non chiamiamoli titolarissimi ma sono qualcosa di molto simile ed è facile prevedere che la formazione sarà assai simile a quella di domenica con il Cagliari. Tranne per due X. La prima, in porta: con Meret disponibile, Spalletti torna di nuovo a dover decidere. L’impressione è che toccherà a Ospina anche se il giovane portiere, in estate, era certo che non ci sarebbero stati ballottaggi tra i pali. Ma il colombiano ha mostrato (con la Sampdoria in particolare) di essere in buona condizione. Il secondo dubbio, dando per scontato il rientro di Rrhamani al fianco di Koulibaly e la conferma del terzetto Anguissa, Fabian e Zielinski sulla mediana, riguarda Politano: in campionato, tranne con la Sampdoria, è stato titolare per cinque volte (su sei). Lozano scalpita. Una annotazione: anche stanotte il Napoli non alloggerà nello stesso albergo del 2018. Non lo ha più fatto da allora. Certi fantasmi meglio lasciarli chiusi negli armadi. Anche se questa è solo la vigilia della settimana giornata.

P. Taormina (Il Mattino)