Ecco come Napoli e Fiorentina pensano di fermare le due “V”

In questi giorni si è discusso molto a Firenze sul modo più efficace per bloccare il razzo in versione centravanti del Napoli. La paura di molti è quella linea difensiva altissima, a ridosso della linea di metà campo: se Osimhen parte in posizione regolare, tutto quello spazio diventa per lui una pista di decollo. Ammettiamo pure che l’allenatore modifichi la sua linea di gioco (non ci crediamo, ma è una possibilità), che accorci lo spazio fra la difesa e l’area di rigore, quale difensore della Fiorentina (o di un’altra squadra) è in grado di reggere lo spunto in velocità di Osimhen anche nello stretto e nel breve? Il nigeriano è comunque un problema per la Fiorentina. Come lo è Vlahovic per il Napoli, con una differenza però: nella squadra di Spalletti gioca il miglior difensore centrale della Serie A e fra i primi cinque di tutta Europa, Kalidou Koulibaly. A occhio, sarà più impegnativo il pomeriggio del serbo. A. Polverosi (CdS)