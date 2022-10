Dossena: “Gli azzurri impiegheranno tutte le forze possibili per uscire dal campo con i tre punti per rimanere in testa alla classifica”

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, ha parlato oggi a Radio Bruno, alla vigilia di Fiorentina-Napoli. “Il Napoli è una squadra dalle ottime qualità, e dopo la sconfitta in Europa League cercherà sicuramente di rilanciarsi in campionato e poi affrontare la sosta in un altro modo: impiegheranno tutte le forze possibili per uscire dal campo con i tre punti per rimanere in testa alla classifica, a Napoli in questo momento c’è molto entusiasmo. Si prospetta una partita molto aperta, anche perche la Fiorentina del mio amico Vincenzo Italiano gioca un gran bel calcio. Spero di assistere ad una grande partita. E’ presto per dire se Spalletti potrà far vincere lo scudetto al Napoli, siamo ancora all’inizio e il campionato è lungo. Chi parte bene è a metà dell’opera, ma il campionato è pieno di insidie. Il Napoli è una corazzata costruita bene e che gioca da tempo insieme, Spalletti potrà sicuramene assumere il ruolo di comandante. Che impressione mi ha fatto la Fiorentina? Conosco bene il mister perche ci ho giocato insieme, anche altri elementi dello staff, lo seguo dai tempi della Serie D, secondo me riesce a dare la sua impronta alla squadra riuscendo a giocare un ottimo calcio. Se riesce a trovare la giusta alchimia con i ragazzi credo che la squadra possa raggiungere dei grandi risultati. Non so se può essere l’uomo giusto per riportare la squadra in alto, so solo che finora i risultati parlano chiaro. La squadra gioca forte, in città è tornato l’entusiasmo, dopo stagioni buie finalmente si vede un calcio diverso. Mi sembra che tutto, al momento, cada a pennello. Il centrocampo a disposizione di Italiano? La Fiorentina adesso ha tante frecce per i proprio arco. Castrovilli, Bonaventura, Pulgar, Torreira, Amrabat è un centrocampo importante. Cosa consiglierei a Vlahovic? E’ difficile perche sicuramente il giocatore ha molte ambizioni, anche se mi dicono che sia un ragazzo con la testa sulle spalle, che è concentrato sul far bene in campo. Dovunque voglia andare deve fare il suo bene ma anche quello della Fiorentina. Fino al momento in cui deciderà di partire, dovrà dare tutto per la maglia viola”.

