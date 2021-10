DIFESA – A Firenze si ritornerà al classico e Ghoulam rientrerà in lista convocati

Il Napoli da ieri ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno in vista del match di domani alle ore 18,00 contro la Fiorentina, fischio d’inizio ore 18,00. In difesa mister Spalletti tornerà sul classico, soprattutto al centro con Rrahamani al posto di Manolas per affiancare Koulibaly. A destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui, in cerca di riscatto dopo il rosso di Coppa. Novità nella lista dei convocati, oggi il tecnico di Certaldo potrebbe reinserire Ghoulam, elemento importante per la fascia sinistra, anche se riguarderà solo il campionato.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport