DAZN – Fiorentina-Napoli, designata la coppia di telecronisti

Domani pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio “Franchi”, si giocherà la sfida valevole per la settima giornata di campionato tra la Fiorentina e il Napoli. In vista del match in Toscana, è stata designata la coppia di telecronisti di Dazn.

Fiorentina-Napoli sarà raccontata in diretta da Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi.

Il match sarà preceduto da un pre-partita di 30 minuti, con analisi anche nell’intervallo e nel post-partita – come per tutti i match di Serie A TIM – per commentare quanto successo in gara e ascoltare le voci dei protagonisti. Dalla nostra Square insieme a Marco Russo ci saranno Ciro Ferrara e Andrea Barzagli.

Fonte: dazn.com