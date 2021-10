Daily Mail – “In arrivo una clamorosa offerta per Lorenzo Insigne”

Il Chelsea ha messo nel mirino il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla stampa inglese, i Blues avrebbero contattato gli agenti del giocatore e sarebbero pronti a fare la loro offerta all’attaccante di Frattamaggiore, in scadenza di contratto con il club partenopeo.

I rumors dell’interesse della società londinese arrivano a 48 ore di distanza dalla notizia dell‘incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Insigne Vincenzo Pisacane: un meeting deciso per provare a sbloccare lo stallo per il prolungamento del contratto del giocatore, ormai in bilico da mesi.

Il club campano punta ad un ingaggio legato alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione, l’entourage del giocatore è però freddo e resta in attesa, consapevole che sono in arrivo offerte importanti da parte di altre big, in Italia e in Europa.

Secondo il Daily Mail il Chelsea sarebbe addirittura pronto a lasciar partire Timo Werner e Hakim Ziyech per lasciar posto all’attaccante esterno azzurro, che si è messo in evidenza a Euro 2020 raccogliendo consensi da parte di tanti osservatori europei. I Blues sarebbero pronti ad offrire un ingaggio da urlo al giocatore, che arriverebbe in Premier a parametro zero il prossimo giugno.

Già la scorsa estate Insigne era stato contattato dall’Arsenal e dall’Everton, e in Italia c’è sempre alla finestra l’Inter, pronta ad affondare il colpo a gennaio se De Laurentiis e il giocatore non troveranno l’intesa.

Fonte: Virgilio.it