Da Firenze, Andrea Giannattasio: “Spalletti ha più esperienza rispetto ad Italiano. Ecco i probabili undici della Fiorentina”

“Ci sono due ballottaggi per quanto concerne la Fiorentina: uno tra Igor e Martinez Quarta in difesa, l’altro è a centrocampo con Torreira e Pulgar. Italiano scenderà in campo con il solito 4-3-3: Dragowski tra i pali; Odriozola, Igor, Milenkovic, Biraghi a comporre la difesa; Pulgar, Duncan, Bonaventura a centrocampo; Gonzalez, Vlahovic, Callejon il tridente d’attacco – queste le parole di Andrea Giannattasio, giornalista firenzviola.it, network TMW, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Raffaele Ciccarelli, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.Cosa ha Italiano in più rispetto a Spalletti e viceversa? Probabilmente il primo ha l’entusiasmo di aver rigenerato un gruppo che ha vissuto annate difficili. Il tecnico azzurro, invece, ha quel pizzico di esperienza in più, avendo allenato anche all’estero, che può fare la differenza”.