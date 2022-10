Conferenza stampa di Vincenzo Italiano: “Contro il Napoli dovremo essere perfetti percependo il pericolo. Spalletti ha dato l’identità agli azzurri”

Domani alle ore 18,00 si giocherà al “Franchi”, la sfida tra la Fiorentina e il Napoli, valevole per la settima giornata di campionato. In conferenza stampa le parole del tecnico dei viola Vincenzo Italiano. “Nel calcio non si può essere sempre integralisti, ma cambiare modulo, attandosi all’avversario, oppure quello che ci propone la gara. Noi in questo momento ci stiamo concentrando per migliorare nella lettura delle gare in corso. Vlahovic? Nessun problema, vedete come si sta impegnando. Sul carattere su Dusan lui ne ha da vendere, è più maturo dell’età che ha, pensando al bene della squadra o del collettivo. Il rinnovo? La proprietà farà i propri interessi, io mi devo occupare della serenità del ragazzo, senza che nessuno rovini il nostro lavoro. Per quanto riguarda il Napoli, dico che non sarà una sfida tra Osimhen e Vlahovic, ma sarà tra noi e gli azzurri. Loro sono una squadra veloce, hanno giocatori forti. Dovremo essere perfetti, percepire il pericolo, senza pensare che ce ne sia uno solo. Lucas Torreira? Non lo scopro io, ha dinamismo e grandi qualità. Non giocava da tanto tempo, deve spingere in allenamento per trovare la condizione. Domani tornerà dalla squalifica Nico Gonzales, ci mancano i gol di Callejon, però essendo un giocatore in grado di fare la differenza, prima o poi si sbloccherà, ma sa dosare al meglio le forze. Spalletti? Lo ringrazio, sarà la prima volta che ci affronteremo da avversario, sono felice dei complimenti e glielo dirò di persona. Lui ha dato un’identità al Napoli e non mi nascondo che possono dare filo da torcere alle big, con la velocità dei singoli. Il calendario non è che ci ha favorito, visto che c’erano le più forti, ma vedo che possiamo giocarcela con tutte e cercheremo di mettere in difficoltà anche la squadra azzurra con i nostri mezzi”.

