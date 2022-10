CALCIO FEMMINILE RISULTATI – Vittoria nel finale della Juventus. All’Empoli e Fiorentina gli scontri salvezza

Sabato importante per la serie A femminile, quinta giornata di campionato, dove si è giocato lo scontro diretto per l’alta classifica tra l’A.s. Roma e la Juventus. Giallorosse in vantaggio con il gol di Di Guglielmo. Le bianconere però la ribaltano nella ripresa con le reti di: Rosucci e Staskosva, entrambe le marcature su assist di Boattin. La Fiorentina vince lo scontro salvezza contro la Sampdoria per 4-2, infine l’Empoli Ladies vince in rimonta per 3-1 contro l’Hellas Verona. Mattatrice della gara l’ex della sfida Bragonzi con una doppietta.

A cura di Alessandro Sacco