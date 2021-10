CALCIO FEMMINILE – Napoli-A.c. Milan, sarà visibile in 81 paesi del mondo

«Dare fastidio e rompere la manovra. Togliere certezze e rubare spazio». Detta la linea Alessandro Pistolesi alla vigilia della quinta giornata di serie A. Indicazioni precise per contrastare il Milan di Maurizio Ganz . «Serve un pizzico di fortuna e che gli episodi girino a nostro favore», auspica il tecnico toscano in sede di presentazione del match che si gioca allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (ore 12.30).

«Tenteremo di ripetere la prestazione sfoderata con la Fiorentina, fatta di grinta, intensità e qualche contropiede ben orchestrato». Con un obiettivo chiaro. «Mettere fieno in cascina. Faremo il massimo, per ottenere il bottino migliore con Milan e Juventus». Carica così le sue ragazze Pistolesi. «Deppy e Popadinova non sono al meglio della condizione, ma non dobbiamo fasciarci la testa». Napoli nel ruolo di outsider.