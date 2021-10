Boniek sulla Roma: “Se ci fosse Koulibaly, sarebbe tutta un’altra squadra”

Zibì Boniek, vicepresidente della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni, una delle quali in riferimento alla Roma e a Koulibaly, difensore del Napoli. “Mourinho può dare un target diverso, la Roma ha bisogno di essere internazionale. Mourinho può dare qualcosa, non gli manca niente: la squadra è equilibrata, la tiene bene. A me sembra che il problema della Roma sia la mancanza di un uomo di grande esperienza in difesa che guidi i giovani: Mou può anche andare anche in pressing, ma dietro ci vogliono difensori esperti. Se ci fosse Koulibaly, sarebbe tutta un’altra squadra”.