ATTACCO – Spalletti ha un solo dubbio per fare da spalla a Insigne e Osimhen

Il Napoli, da ieri, ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha un solo dubbio di formazione per quanto riguarda l’attacco. Riguarda Lozano o Politano, con il messicano in vantaggio sull’esterno ex Sassuolo e Inter. Per il resto Zielinski, Insigne e Osimhen a completare la linea offensiva. L’obiettivo è dare un segnale forte dopo lo Spartak Mosca e confermare la vetta della classifica.

Fonte: F. Mandarini CdS