Tanta delusione per Fabian Ruiz, che però trasforma in energia positiva

Ieri il Napoli è stato sconfitto dallo Spartak Mosca al Maradona per 2-3, in una partita piena di episodi che hanno in qualche modo condizionato l’andamento della gara. Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, deluso ovviamente per la sconfitta, nel post gara ha provato a trasformare la delusione in energia positiva. “Era una partita che volevamo vincere, peccato per l’espulsione. Abbiamo dato tutto fino alla fine, provando a pareggiare. C’erano due rossi che potevano aiutare, ma ormai è passata. Pensiamo a domenica che ci aspetta una gara difficile. Mancano ancora 4 partite, questa squadra non molla mai. Vogliamo fare una bella Europa League, pensiamoci dopo il campionato. È una competizione a cui teniamo e vogliamo fare bene”.

Il Mattino