“Squalifica” Di Lorenzo: il mistero si tinge di giallo

Ieri sera, durante la gara tra Napoli e Spartak Mosca, Di Lorenzo è stato ammonito. Il terzino, insieme all’ altro difensore, Rrahmani, aveva rimediato un giallo anche a Leicester. Tra i tifosi un minimo di apprensione visti gli uomini contati a disposizione di Spalletti in quella zona del campo. La grafica del pre-partita lo segnalava tra i diffidati. Ma, la cartella stampa di presentazione della gara dell’UEFA non segnalava alcun diffidato sia tra le fila azzurre che tra quelle russe. Il regolamento della competizione parla di squalifica per somma di ammonizioni che scatta al terzo cartellino giallo proprio come accadeva la scorsa stagione. Per cui Di Lorenzo dovrebbe esserci nella prossima sfida europea al Legia Varsavia attualmente in testa al girone. Si attende il comunicato ufficiale dell’UEFA per conferma.