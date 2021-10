Spalletti: non d’accordo le valutazioni de Il Mattino e CdS

Spalletti 6 CdS

La prima sconfitta della sua era, all’ottava, è condizionata dall’espulsione di Rui. Inevitabilmente. Cambia uomini, posizioni e tre moduli ma il Napoli soffre l’inferiorità. E l’assenza iniziale di Osi e Anguissa.

5 Spalletti Mattino

Ne cambia quattro e la prima delle tre partite la domina, perché finché la squadra è in 11, il suo 4-3-3 pur non facendo faville non subisce mai pensieri eccessivi. Poi il calo, nonostante Osimheh e Lozano. I nervi saltano troppo presto alla sua squadra, vero che l’arbitro ci mette del suo ma forse anche in inferiorità la prestazione poteva essere più ordinata. Anche in 10 contro 10 la squadra non ritrova né equilibrio né ordine.