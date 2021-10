“Sì, è stato un finale un pò nervoso..” Koulibaly fa mea culpa

Della sconfitta contro lo Spartak Mosca ieri sera al Maradona è rimasta tanta delusione, specie per chi ha dato tanto per tutto il tempo della gara. Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, e giocatore imprescindibile per Spalletti, ha espresso la sua delusione nel post gara, ma soprattutto ha fatto mea culpa.

“Si, è stato un finale un po’ nervoso perché c’era il secondo loro che ci ha fatto innervosire durante l’intervallo. Ma non voglio cercare nessun alibi, potevamo fare molto meglio: abbiamo perso questa partita, ma dobbiamo imparare tanto e dobbiamo lavorare tanto per vincere le partite. C’è delusione e rammarico perché volevamo vincere. Ma ora dobbiamo pensare già alla prossima e voltare pagina e ragionare partita dopo partita. Secondo me abbiamo pensato alla gara di domenica ed è sbagliato: se giochiamo con la testa altrove andiamo in difficoltà. Mi ha insegnato molto questa partita anche dal punto di vista personale. Il mister era molto dispiaciuto, ci aveva avvisato prima della partita sul come avrebbero impostato la gara. Cosa ci ha detto? Di tornare a casa e che domani ne parleremo. Dobbiamo avere subito la carica giusta per una partita molto difficile come quella con la Fiorentina”.

Koulibay guarda con fiducia al cammino in Europa League. “Il girone è ancora aperto, il Legia ha 6 punti, lo Spartak 3. Dobbiamo vincere le prossime due partite contro il Legia, speriamo saremmo pronti perché tutto passerà attraverso le prossime due partite e io penso che ce la faremo, sono fiducioso”, dice il senegalese e sottolinea tutto quello che non ha funzionato contro lo Spartak. “Cosa mi fa arrabbiare della partita? Perdere equilibrio e solidità: da inizio stagione abbiamo dimostrato queste due doti. Era una partita che potevamo vincere, abbiamo rimesso lo Spartak nel match e ci dispiace. Abbassandoci molto nella ripresa ci hanno messi in difficoltà. Speriamo di vincere domenica per ritrovare entusiasmo”.