SERIE A FEMMINILE – Domani big-match Roma-Juventus. Match casalingo per il Sassuolo

Il campionato di serie A femminile, arriva alla quinta giornata di campionato e si comincia a fare sul serio, con il big-match tra la Roma e la Juventus. Al campo “Tre Fontane”, le giallorosse cercheranno di confermarsi la bestia nera delle bianconere. Il Sassuolo giocherà domenica in casa contro la Lazio Women. Per le campane le sfide in casa contro l’A.c. Milan per il Napoli e l’Inter per il Pomigliano.

Fiorentina-Sampdoria 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Hellas Verona 14:30 (TIMVISION)

Roma-Juventus 14:30 (TIMVISION e La7)

Domenica 03/10

Napoli-Milan 12:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Lazio 14:30 (TIMVISION)

Pomigliano-Inter 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 12, Sassuolo 12, Milan 9, Roma* 9, Inter* 9, Napoli 4, Fiorentina 3, Sampdoria* 3, Pomigliano* 1, Empoli 1, Hellas Verona 1, Lazio 0

* una gara in meno

Classifica marcatrici: Giacinti (Milan) 6, Lundin (Fiorentina) 4, Clelland (Sassuolo) 3, Girelli (Juventus) 3, Marinelli (Inter) 3

La Redazione