Maresca, candidato sindaco Napoli: “Lo sport è un valore assoluto”

Catello Maresca, candidato sindaco alla città di Napoli, Magistrato, ed ex direzione distrettuale antimafia e sostituto procuratore per la Procura Generale di Napoli, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Sport? È un valore assoluto, soprattutto in alcuni quartieri difficili. In questi posti, grazie all’attività fisica, possono essere sottratti i ragazzi alla criminalità organizzata. Ho già chiesto un incontro al Coni per affidare alla federazione strutture inutilizzabili. Perché i cittadini dovrebbero votare un allenatore che è già stato esonerato una volta? I napoletani sanno bene cosa fare, vogliono una guida autorevole, qualcuno che dia loro una speranza e che rappresenti un futuro, in sintesi un progetto affidabile. Le persone meritano una garanzia, dobbiamo siglare un patto sociale con loro e l’ho fatto in questa campagna elettorale. Siamo fiduciosi, tra qualche giorno avremo anche la responsabilità di governare. Bagnoli? Già sto facendo qualcosa per questo paese, mentre altri promettono miliardi da Roma mai arrivati. Draghi ha proposto un sindaco-commissario con poteri straordinari, io, invece, la riqualificazione del ponte Morandi. A questo progetto sto lavorando con il ministero competente, Maura Castagna, già da prima del voto. Oggi attraverserò tutta la città e ringrazierò i cittadini per ciò che mi hanno dato in questa campagna elettorale”.