Maresca, candidato sindaco Napoli: “Io sono fiducioso su Spalletti”

Catello Maresca, candidato sindaco alla città di Napoli, Magistrato, ed ex direzione distrettuale antimafia e sostituto procuratore per la Procura Generale di Napoli, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “La sconfitta di ieri sera in Europa League non influirà sul campionato. L’incidente di percorso dell’espulsione di Mario Rui ha condizionato una partita iniziata alla grande, e giocare più di un’ora con un uomo in meno, in Europa, è complicato. Spalletti è convinto del suo progetto e io sono fiducioso. La città di Napoli? È una realtà complessa, c’è bisogno di alzarsi le maniche e invertire la narrazione di posto in cui si vive male. Noi napoletani dobbiamo essere fieri di dove viviamo, e dobbiamo fare il necessario per riportare la nostra città ai fasti che merita. Come si può riuscire a far vivere in maniera diversa i cittadini? Lo schema di gioco è importante, ma lo sono altrettanto gli uomini che guidano la squadra come sta dimostrando Spalletti nel calcio. I suoi ragazzi sono più convinti del progetto e mettono in campo più cuore, in questo modo stanno ottenendo risultati positivi. Vale lo stesso anche per la città, c’è bisogno di cuore e impegno da parte dei napoletani e di una guida. Tra i cittadini c’è sfiducia, e noi dobbiamo ripartire da lì: far capire che l’istituzione può e deve fare bene per Napoli. Cosa riuscirò a realizzare in 100 giorni se dovessi diventare Sindaco? Rimetterò subito le regole al centro di tutto e la legalità come presupposto di tranquillità e dignità dei cittadini. Il nostro compito è recuperare lo spirito napoletano, mi assumo questa responsabilità e impegno solenne”.