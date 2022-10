Malfitano: “Il Napoli avrebbe dovuto vincere per non complicare il cammino. Vlahovic ha più stile di Osimhen”

L’opinionista e giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte: “La squadra ha perso contro un avversario inferiore sulla carta, è vero, ma non ne farei un dramma. Il Napoli avrebbe dovuto vincere questa sfida per evitare di complicarsi la vita, ma c’è ancora margine per recuperare. Chi sceglierei tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, se dovessi indicare una preferenza? Stilisticamente, mi piace di più il serbo, però credo che, come profondità e attacco agli spazi, sia preferibile il nigeriano, che si fa largo tra gli avversari con una forza fisica impressionante. E’ molto più pratico e decisivo. La differenza è questa: l’uno è deciso, l’altro non ancora”.