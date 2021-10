Juric in conferenza: “Non mi pento dell’1-1 contro il Napoli che ha dato la Champions alla Juventus”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani contro la Juventus parla così: Ma no, anzi io mi sono incazzato. Per me la cultura sportiva è sacra, l’ho imparato da Gasperini: affrontare tutto al massimo è l’unico modo per essere uomo, tutto il resto è incomprensibile. Non mi pento, assolutamente: sono orgoglioso di come l’Hellas ha giocato quella gara. Non mi deve ringraziare nessuno, l’ho fatto solo per l’Hellas che è la società per cui lavoravo in quel momento e, ripeto, sono orgoglioso per come la mia squadra giocò quella partita”.