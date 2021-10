Jannotti Pecci, prop. Hotel Britannique: “De Laurentiis stravede per Insigne”

“L’incontro tra De Laurentiis e Pisacane, il procuratore di Insigne? Si sono visti all’Hotel Britannique per la seconda volta nell’arco di una settimana. Mi auguro che possa esserci il rinnovo, Da Laurentiis stravede per Insigne. Cosa hanno mangiato? Credo si siano limitati a un aperitivo. Le mie impressioni sul Napoli? Prima della gara della scorsa stagione contro il Verona si avvertiva molta tensione tra i calciatori, preludio del disastroso pareggio che ha precluso agli azzurri la qualificazione in Champions League. In quest’avvio di campionato, invece, c’è tanta serenità, il clima è completamente diverso rispetto al passato. Il futuro del Napoli? Ritengo che l’arrivo di Spalletti significhi lavorare a un progetto a medio-lungo termine. La strategia della società è quella di avere un gruppo forte e coeso non legato al singolo calciatore”.