Insigne/ADL, adesso si tratta e la fumata sta cambiando colore…

Non è questione di semplici dettagli. La distanza c’è ancora. Ma almeno Insigne e De Laurentiis adesso hanno iniziato a trattare sul rinnovo. Quello di ieri è stato solo un incontro, la trattativa non sarà delle più semplici, ma neanche impossibile. De Laurentiis ha invitato il manager di Insigne a prendere un aperitivo nell’hotel del ritiro del Napoli. Pisacane ha accettato. E il confronto è stato positivo, i due hanno dialogato in armonia. La prossima settimana potrebbe essere decisiva, il patron spiegherà che i conti li deve tenere sotto controllo, che l’emergenza legata al Covid non è passata. Discorsi che metterà sul tavolo nel corso del vertice alla Fimauro della prossima settimana. È inevitabile che la stretta sulle buste paga finirà per coinvolgere anche il capitano e il nuovo stipendio potrebbe, per esempio, essere legato alla partecipazione o meno alla Champions, quindi un qualcosa di variabile. Insigne accetterà? Comunque, la telenovela finirà a fine 2020. La fumata al momento, secondo il quotidiano La Repubblica è grigia, quasi bianca. Il divorzio è più lontano: Insigne è sempre più vicino al rinnovo di contratto.