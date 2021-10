Il segnale positivo per il nuovo contratto è stato la casa nuova

Quando Insigne ha deciso di comprare casa, a Posillipo, un chilometro più in là di quella nella quale vive, un terrazzo vista mare per restare padrone di se stesso, dei propri sentimenti e delle radici, si è intuito che qualcosa potesse succedere: Adl e Pisacane hanno dialogato, discorso perlustrativo che avrà bisogno di aggiornamenti, com’è inevitabile che càpiti in situazioni del genere che richiederanno un prossimo pranzo a Roma, in una data non lontana e però ancora da fissare. Ma intanto la posa della prima pietra rappresenta il segnale d’un desiderio di trascorrere ancora insieme il prossimo quinquennio, di starsene sotto lo stesso cielo, di continuare a vivere la stessa storia. E’ di un azzurro che conquista il Napoli, De Laurentiis e Insigne.

Fonte: A. Giordano (CdS)