Il girone azzurro di EL è una vera sorpresa: ora il Legia al Maradona

Un girone che sovverte ed inverte valori ed equilibri. Ad ulteriore riprova che in Europa non esistono certezze, Napoli e Leicester, date al momento dei sorteggi come le squadre che si sarebbero giocate il primo posto, sono invece fanalino di coda. La sorpresa è il Legia Varsavia: due vittorie su due, sei punti per i polacchi che dopo lo Spartak Mosca hanno battuto anche il Leicester che aveva fatto il turnover. Il Legia è atteso al Maradona nella prossima partita del girone.