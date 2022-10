[Formazioni] Fiorentina/Napoli, Italiano punterà su Gonzales e Vlahovic in attacco. Rrahamani torna in difesa

Dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca, il Napoli da oggi si proietterà in vista della trasferta di domenica contro la Fiorentina. La squadra viola allenata da Vincenzo Italiano recupera in attacco Gonzales, dopo il turno di squalifica, per il resto Vlahovic e Callejon a completare il reparto offensivo. A centrocampo Torreira in vantaggio su Pulgar. La difesa sarà a 4 con Nastasic che dovrebbe spuntarla su Martinez Quarta e Igor. Per Spalletti le novità sono: Rrahamani in difesa, Anguissa a centrocampo e Lozano in attacco.

