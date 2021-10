Elmas-gol: la seconda rete più veloce nella storia dell’ EL

Certo, dopo l’avvio fulminante, si era quasi certi che la partita potesse viaggiare su binari di relativa sicurezza. Elmas, infatti, aveva portato avanti il Napoli dopo appena 11 secondi. Un gol lampo…Nonostante non abbia portato in azzurro i tre punti, un quasi record la rete del macedone ce l’ha. Dal sito ufficiale della UEFA si apprende che quella del macedone contro lo Spartak Mosca è la seconda rete più veloce nella storia dell’Europa League. La più veloce in assoluto, quella di Jan Sýkora del Liberec a 10′ e 69” in casa del Qarabağ alla prima giornata del 2016/17.