“E’ impressionante quanto tutto funzioni”, il Napoli è su FORBES

Il pezzo è stato scritto prima della sconfitta azzurra in Europa League, ma la sostanza cambia poco. Complimenti a pioggia su Zambo Anguissa, Koulibaly, Zieliński e Fabián Ruiz. Insigne viene definito “la stella dell’Italia e ora fedele attaccante del Napoli”, ed il giudizio è: “E’ impressionante quando tutto funzioni”. E non è certo una “rivista” qualsiasi…

“Il Napoli sembra pronto a prendersi lo Scudetto – scrive James Nalton – In testa alla Serie A c’è un Napoli che gioca libero il suo miglior calcio da quando lottava per il titolo con Maurizio Sarri. Oggi, allenato da Luciano Spalletti, il Napoli è l’unica squadra con un record perfetto in Serie A dopo sei partite. Sembrano liberi in attacco e ben organizzati in difesa. L’attaccante nigeriano Victor Osimhen ha finalmente fatto il salto di qualità segnando quattro gol nelle ultime tre partite”. Fin qui, niente di particolare, se non un’analisi dei fatti. Ma la cosa rilevante è che l’articolo non è su un “normale” giornale sportivo, no. Il Napoli è “finito” su Forbes, cioè una delle più famose e influenti riviste economiche del mondo. Ed è inutile nascondersi, fa un certo effetto. A prescindere da risultati e meriti sportivi, è il chiaro segno che c’è stato, da parte del club azzurro, un notevole salto di qualità. anche mediatico, nell’ ultimo periodo.