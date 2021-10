Difesa non impeccabile contro lo Spartak: Mario Rui rovina il buon inizio

5,5 Meret

Non mancano i pericoli, ma i tiri verso lo specchio nel primo tempo. Mai chiamato ad un intervento, gestisce bene le uscite, poi non è che può far molto sul tiro di Promes che la deviazione di Koulibaly rende imparabile. Sul piatto di Ignatov l’impressione è che parta in ritardo. Se prende tre gol non può essere notte positiva.

6,5 Di Lorenzo

Umyarov e Ayrton capiscono presto che la serata dell’esterno azzurro è di quelle galoppanti: i russi provano a limitare i danni, ma sulla destra il Napoli sfonda con continuità, sfiorando anche il gol. Completa un grande primo tempo, anticipando Promes ma anche nella ripresa è quello che meno di tutti si lascia andare alla deriva.

6 Manolas

Si prende diversi rimbrotti di Spalletti: bene nelle chiusure uomo su uomo, manca il timing dell’anticipo e si concede anche qualche errore di impostazione. La sala Var a Nyon gli toglie la gioia di un gol su stacco di testa e poi sfiora il gol al 76’ ma è attento anche nelle concitate mischie di quelli dello Spartak.

5,5 Koulibaly

A metà frazione, arriva lo specchio della sua condizione: Umyarov si ritrova il pallone buono su una carambola, lui è lì pronto a chiudere, con una reattività pazzesca. Sempre preciso su Ponce e Promes. Poi cala. Farsi ammonire per proteste, vista la serata, non è da comandante. Sbaglia il rinvia all’88’ ed è patatrac.

4 Mario Rui

Meno arrembante di Di Lorenzo, si piazza addosso a Moses, trovando diversi tagli molto pericolosi. Poco prima della mezz’ora, un intervento duro, esagerato e scomposto su Moses viene sanzionato con un rosso che è la conseguenza di un replay dove il piede a martello non può essere non punito.