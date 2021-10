David Trezeguet sui “9” e sul Napoli: “Occhio, è solido ed ha entusiasmo”

Parla di numeri 9, (Haaland e Mbappé i riferimenti per la nuova generazione) di Chiesa, e dello scudetto. David Trezeguet lo fa durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Il norvegese è il prototipo di come vorranno essere i 9 del futuro. È unico. Mbappé? Io dico sempre che è il numero uno. Kane? Gran giocatore, ma è arrivato il momento di fare il salto di qualità e alla fine ci si ricorda di cosa si è vinto. Lukaku? Senza Conte il mondo cambia”. «Chiesa? Non sarà mai una prima punta come Osimhen, ma con lui in campo la Juve cambia»

La favorita per lo Scudetto?

“È ancora presto per dirlo, però attenzione al Napoli: è solido, offensivo e ha entusiasmo“.