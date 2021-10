Crippa: “Anguissa “libera” Fabian, pensare che non lo conosceva nessuno”

L’ ex Massimo Crippa a “1 Football Club” su 1 Station Radio

“Europa League? Giocando più competizioni, l’allenatore azzurro può far giocare anche calciatori che non sono titolari come Petagna e Ounas. Anguissa? Nemmeno chi segue il calcio internazionale conosceva questo giocatore, ora è un pilastro del Napoli. È una forza della natura, riesce a dare densità. Fabian Ruiz trae vantaggio dalla sua presenza perché, avendo più copertura difensiva, può sbilanciarsi maggiormente in fase offensiva. Insigne? Lorenzo deve pensare a giocare come sta facendo adesso, del contratto se ne parlerà più avanti. Non deve farsi problemi e deve restare fuori da qualsiasi tipo di pressione. Spalletti? Ha allenato in piazze importanti, ha vinto all’estero, sa entrare nella testa dei suoi ragazzi e non si fa il problema di far fuori giocatori importanti”.