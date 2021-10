CALCIO FEMMINILE – Il Pescara rinuncia al campionato di serie C

A seguito di sopraggiunte difficoltà legate a vicissitudine tecniche e logistiche, e visto il difficile momento storico che coinvolge amici e partner commerciali, siamo costretti a comunicare la rinuncia alla partecipazione del prossimo campionato di serie c 2021 2022.

Come società Pescara Calcio Femminile ringraziamo i nostri sostenitori per l’affetto mostrato in questi anni e rinnoviamo la nostra gratitudine alle tante aziende che sono scese in campo al nostro fianco in questo lungo periodo agonistico.

Insieme abbiamo messo tanta passione e contribuito alla crescita del Calcio Femminile pescarese, una crescita che registra al momento un rallentamento ma non la fine per i colori BiancAzzurri e che sicuramente rivedremo in un immediato futuro in altre competizioni o altre iniziative.

Fonte: pescaracalcio.com