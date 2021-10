Barbano, CdS: “Incredibile il gol sbagliato da Zielinski”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La sconfitta del Napoli? Non penso avrà ripercussioni, anche se la gara con lo Spartak Mosca ha dimostrato la fragilità difensiva della squadra di Spalletti. È un peccato che si rischi di dilapidare l’enorme potenziale offensivo a disposizione con una difesa così debole. Malcuit è inadeguato, ma lo si sapeva già, tenendo conto che non ha praticamente mai giocato nella Fiorentina nella scorsa stagione. Il gol sbagliato da Zieliński? È incredibile, ho il forte sospetto che non riuscirà mai a compiere quel definitivo salto di qualità. Mi hanno lasciato perplesso le sostituzioni di Spalletti, il Napoli non è adatto a difendere e Insigne è un giocatore fondamentale, non può essere cambiato a cuor leggero. L’importante, comunque, è che il Napoli faccia tesoro di questa gara in vista del campionato. Gli errori di Manōlas? Non è Raúl Albiol, probabilmente andava ceduto in estate, ma sul mercato non c’erano alternative credibili. Previsioni su Fiorentina-Napoli? La gara è complicatissima, la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a quella dello scorso anno, soprattutto a centrocampo, reparto in cui ha molti palleggiatori di alto livello”.