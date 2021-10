Attacco poco incisivo contro lo Spartak: il capitano inventa e viene sacrificato

6 Insigne

Dodicesima volta che entra in un gol del Napoli da inizio stagione: suo il pallone tagliato per Politano che mette Elmas nelle condizioni di segnare. Entra in tutte le azioni offensive, Moses e Caufriez non riescono mai a stringere sul capitano azzurro. È il sacrificato quando il Napoli resta in dieci.

5,5 Petagna

Ci mette un impegno pazzesco, costantemente in anticipo su Gigot nel gioco aereo. Spesso triplicato, riesce a esser un riferimento per la manovra azzurra, impreciso in zona gol e a volte appare impacciato. Il 4-4-1 non sembra idoneo alla sua mole e infatti Spalletti non ha esitazioni a cambiarlo.