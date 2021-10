Arianna Acuti, calciatrice: “Napoli? Qui il calcio è una religione…”

A Punto Nuovo Sport Show, Arianna Acuti, calciatrice del Napoli Femminile:

“Il mio gol vittoria contro la Fiorentina? È stata un’emozione unica. Sia perché arrivato davanti ai nostri tifosi. Sia perché, per me, la gara contro la Fiorentina è un vero e proprio derby. Il rendimento del Napoli Femminile? La squadra è quasi del tutto nuova. Quindi i meccanismi vanno ancora oliati. Puntiamo a crescere partita dopo partita. Possiamo mettere in difficoltà tutte le avversarie, a partire da Milan e Juventus, le nostre prossime rivali e principali candidate alla vittoria dello scudetto. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Il mio giudizio su Napoli? Qui il calcio è una religione, non pensavo potesse esserci tutto questo attaccamento da parte dei tifosi”.